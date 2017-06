HRVATSKI STRUČNJAK PREUZEO ŠESTEROSTRUKOG PRVAKA EUROPE Stigla je potvrda: Neven Spahija do 2020. na klupi Maccabi Tel Aviva!

Trebala je to biti puka formalnost. Darušafaka nije izborila euroligaški status za sljedeću sezonu, Doguš Grupa potpisala je sporazum s Fenerbahčeom koji će pomagati sa 15 milijuna eura u sljedeće tri sezone, sve je izgledalo kao da se David Blatt, trener Darušafake, može izvući iz ugovora u Istanbulu i vratiti se tamo gdje je sve počelo. U Tel Aviv. Na klupu Maccabija.

Gdje je zapelo, ni danas nije jasno. Ili zapravo jest. Kad se Amerikanac, koji je trenersko ime izgradio u Izraelu, pojavio u Tel Avivu dogovoriti novi ugovor Maccabijem, netko mu je šapnuo da je njegov ugovor s Darušafakom, a potpisan je lani na dvije godine, još uvijek valjan i da Darušafaka, iako više nije dio Eurolige, neće prestati postojati. Ona će se natjecati u Eurokupu, a Blatt ne može iz ugovora.

Nikola Vujčić, sportski direktor Maccabija, dovoljno je lukav da bi znao da i čvrsti dogovori nisu gotovi dok se ne potpiše ugovor. Iako ni tada nije skrivao da je David Blatt prva opcija Maccabija, prije mjesec i pol dana Vujčić se našao u Zagrebu s - Nevenom Spahijom.

Vujčić u Atlantu

Spahiji je upravo završavala treća sezona na asistentskoj poziciji u Atlanta Hawksima i prije negoli će se vratiti u Atlantu, spremati draft i Ljetnu ligu, svratio je u Hrvatsku i tu se našao s Vujčićem. Ako Blatt ne pristane iz bilo kojih razloga, Spahija je bio pričuvna opcija.

Onoga trenutka kad se dogodilo ono u što nitko nije vjerovao, a to je da se Blatt neće moći izvući iz Darušafake, Spahija je postao i prva i najbolja opcija.

Nikola Vujčić odmah je rezervirao let za Atlantu, jer Spahija s Hawksima priprema NBA draft (koji se održava sutra) i nije se mogao pojaviti u Tel Avivu. Pregovori su, kako se može doznati, privedeni kraju, samo se češljaju stavke u ugovoru, Spahija je dobio u međuvremenu i zeleno svjetlo za odlazak od trenera Hawksa Mikea Buderholzera te će postati drugi put u karijeri trener Maccabija. I to s potpisanim ugovorom do 2020, na pune tri sezone!

Maccabi traži novu iskru

Neven Spahija bio je trener Maccabija u sezoni 2006/07, zbilo se to između odlično odrađenog posla u Lietuvos Rytasu i prije negoli će preuzeti Valenciju, s kojom je kasnije osvojio Eurokup, a to ga je, pak, lansiralo na klupu Fenerbahčea.

U toj jednoj sezoni u Tel Avivu Spahija je osvojio naslov prvaka, što u posljednje vrijeme nije formalnost u Tel Avivu, ove sezone je, recimo, Izraelski ponos ispao od Maccabi Haife. Nakon vrlo skromno odigrane Eurolige.

Jasno je da su u Tel Avivu nezadovoljni i jasno je da traže novu iskru. A Neven Spahija ime je koje je tamo ostalo u dobrom sjećanju. I stoga je Vujčićev potez bio logičan.

Neven Spahija bio je “izvan radara” velikih europskih momčadi otkako je napustio klupu Fenerbahčea 2012. Doduše, godinu dana kasnije preuzeo je Cibonu, no bila je to nesretna epizoda, a niti Cibona ne pripada krugu momčadi s kojima je Spahija navikao raditi do tada.

Opet u velikoj igri

Uglavnom, danas 54-godišnji trener tražio je novi izazov i pronašao ga je u Atlanta Hawksima, gdje je bio posljednje tri sezone. Volio je svoj posao asistenta u NBA ligi, bio mu je gušt biti dio kreiranja jednog sustava u Atlanti pod nadzorom Mikea Buderholzera, sustava koji je trebao nalikovati Popovichevim Spursima. Ali, očito je, gledao je i prema Europi. Ako se otvori nešto veliko.

Maccabi jest to nešto veliko. U to nema sumnje. Maccabi je ponuda koja se ne propušta, čak ako zbog nje moraš s asistentske pozicije u NBA ligi. I Neven Spahija opet je u velikoj igri.

A Hrvatska će u sljedećoj sezoni Eurolige imati dva trenera. Velimir Perasović ostaje u Efesu, a Neven Spahija preuzima Maccabi. Ne bi trebalo čuditi da sa sobom povede i nekog igrača. Kad, naravno, ovaj ugovor i službeno potpiše. Do zatvaranja ovog broja, radilo se tek o finesima u ugovoru...