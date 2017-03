LEGENDE O PROBLEMIMA NA POLJUDU I CARRILLU 'On je najgori trener od posljednja tri! Protiv Splita mu je smetao teren, protiv Osijeka je bilo mokro...'

Hajduk se izvukao protiv Lokomotive, koja je u Kranjčevićevoj pogodila dvije grede, a Dante Stipica izveo je u finišu susreta spektakularnu intervenciju kojom je spasio bod. Međutim, s druge strane Hajduk nije bio opasan za Lokomotivina vrata tijekom cijeloga susreta, nije stvorio nijednu ozbiljnu priliku za postizanje pogotka. U pet proljetnih utakmica trener Joan Carrillo upisao je samo jednu pobjedu i tri remija. Što o tome kažu nekadašnji treneri i igrači Hajduka?

Tudora će uništiti

Bivši trener, vratar i kapetan Hajduka Ivan Pudar smatra da nije problem samo u Carrillu.

- Već sam ranije spominjao da je on znao da će biti trener Hajduka i da je gledao sve jesenske utakmice. Međutim, po meni, on je manji problem, veći je problem što su se dovodili igrači koji nisu dovoljno kvalitetni za Hajduk. Nevjerojatno mi je da nikoga iz druge momčadi nema gotovo ni na klupi, a oni se bore za Drugu ligu. Hajduk nije uspio pobijediti Lokomotivu, koja je ispod njega na tablici. Problem je u manjku kvalitete, dovedeno je previše stranaca, a oni nisu toliko kvalitetni. Nemam ja ništa protiv stranaca, ali je činjenica da su ti stranci preplaćeni. Pa za koliko novca igraju naši igrači u inozemstvu? Nepojmljivo mi je da je Carrillo zadnjih pet minuta ubacio Jeffersona i da je tvrdoglav i ne mijenja sustav. No nije on kriv, odgovornost prije njega imaju skauti i sportski direktor koji su te igrače doveli. Isto tako, navijači zbog ovih rezultata na odgovornost ne pozivaju ni trenera ni Upravu. Od ovih igrača trenutno, po meni, trebala bi ostati tek četvorica-petorica, i to da budu među 20 igrača. Naglašava se da za dovedene igrače nije plaćeno odšteta, ali oni ipak koštaju i po 200 tisuća eura po sezoni - kaže Pudar.

Progovorio je Pudar i o imenima pojedinih igrača...

- Tudora će uništiti, nema pozicije na kojoj taj momak nije igrao, samo što nije branio. Ronaldo je u Realu odigrao možda pet minuta na poziciji beka, a i to kada je netko bio isključen. Savvas je najgori, Hamza igra toplo-hladno, a Vlašić, koji je bio u krizi, može nestati jer nema s kim odigrati. Upozoravao sam i na Futacsa, da se previše tuče i koristi lakat. Govorio sam da Carrillu treba dati vremena, a sad vidim da je on najgori trener od ova zadnja tri. Protiv Splita mu je smetao teren, protiv Osijeka je bilo mokro. Pa kakve su to izjave? Hajduk nije na dobrom putu što se tiče ovakvog slaganja momčadi, u politiku kluba neću ulaziti. Mogu govoriti je li pojedinac sposoban ili ne. Želio bih vidjeti pravi Hajduk, koji je pokazao dišpet protiv Rijeke, a ne ovakav, bez udarca na gol - zaključio je Pudar.

Mladi trener Mario Carević, koji blizu UEFA-ine A-licence, a posvetio se i studiju sportskoga menadžmenta, smatra da treba još vremena da bi Hajduk uspostavio svoju igru.

- Što se tiče utakmice s Lokomotivom i isključenja Futacsa u 46. minuti, normalno je da se povučeš kada imaš igrača manje, no očekivao sam poneki bljesak, da budu malo opasniji. Ono što sam vidio protiv Rijeke bilo je jako dobro, Hajduk je odigrao disciplinirano, agresivno, s visokim presingom. No to je bila malo posebnija utakmica zbog toga što je Rijeka prva, puno se pisalo u medijima o tome. U ostalim se utakmicama Hajduk tražio. Rekao bih da je sa slabijim protivnicima malo štekalo. Treba tu vremena da stvari sjednu na svoje mjesto, valjda će se to dogoditi.

Rijeka kao putokaz

Carrillo je naglašavao posjed lopte kao glavnu karakteristiku svoje momčadi.

- Po mom mišljenju, Hajduk nema profil igrača za to. Ali s druge strane, što je to posjed? Postoji recimo i pasivni posjed, kada kroz igru stopera u zadnjoj liniji imaš loptu... Možeš imati 70 posto posjeda, a izgubiti utakmicu. Ne gledam ja to ni kroz pretrčane kilometre ni kroz posjed, što se u zadnje vrijeme apostrofira. Bitna je učinkovitost, oduzete lopte, točni pasovi. I s posjedom od 30 posto može se dobiti utakmica 2:0. Poznato je da Španjolci njeguju stil igre od noge do noge. Hajduk je to doma uspio, u gostima nije. Sigurno je da je Carrillo s tim momcima i da zna najbolje, a putokaz je utakmica s Rijekom, da bude što više takvih izdanja - poručio je Carević.