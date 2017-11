EKSKLUZIVNI VIDEO SPAŠAVANJA: IGRAČ JE PAO KAO POKOŠEN, BRUNO MARIĆ ZAMALO OSTAO BEZ PRSTA 'Uh, kako me je ugrizao! Hvala Bogu da sam ostao...'

Nogometni sudac Bruno Marić praktički je spasio život 20-godišnjem igraču Cibalije Zvonimiru Filipoviću u 36. minuti kup utakmice Cibalia – Istra 1961 odigrane u utorak poslijepodne u Vinkovcima. Mladi Cibalijin nogometaš nastradao je u duelu s Istrinom stoperom Joalom Escovalom, a nakon što je naletio na njega i kao pokošen pao na travnjak.

- Udario sam sljepoočnicom u njegovo rame i to je posljednje čega se sjećam, rekao nam je poslije utakmice Filipović.

Njegova je velika sreća što se u neposrednoj blizini našao Marić, koji je vidio da je mladić pao te da se počeo gušiti.

VIDEO: HNTV

- Bio sam metar od njega i vidio sam da je počeo gutati jezik i gušiti se. Odmah sam ga okrenuo na bok i krenuo mu vaditi jezik, pri čemu me on jako ugrizao i umalo mi odgrizao prst, ali srećom uspio sam mu na vrijeme izvući jezik tako da nije bilo težih posljedica prvenstveno po njega, a onda ni po mene, prepričao nam je Marić dramatične trenutke na stadionu Cibalije koje su ostali akteri uznemireno pratili.

- Stvarno ne znam što se događalo. Valjda sam pola minute, minutu bio u nesvijesti, a onda su mi igrači rekli da me je gospodin Marić spasio. Poslije mi je i on onako u šali rekao: „A, jesi me ugrizao“, no ja se ničega ne sjećam, kazao je Filipović koji je teren napustio samo na kratko te se nakon što su ga pregledali klupski liječnik i fizioterapeut vratio u igru.

- Trener je već bio obavio jednu prisilnu izmjenu, a ja sam se osjećao sposobnim nastaviti igru iako mi se malo povraćalo i osjećao sam da mi se malo vrti u glavi, ali nije to bilo tako strašno da ne mogu igrati. I sada me malo boli glava, rekao je Filipović sat vremena poslije utakmice.

- Zahvalio bih se gospodinu Mariću na tome što je učinio. Postupio je ljudski i na tome mu veliko hvala, istaknuo je Filipović.

Mariću je na ovaj trenutak ostala bolna uspomena. Rekao nam je da ga prst toliko boli da ga ne može savinuti, ali nije mu žao zbog toga.

- Važno je da je s dečkom sve u redu. Ma, što se mene tiče potpisao bih da sam ostao bez prsta, samo da se on ne uguši. No, moram reći da smo mi suci već dva puta prošli edukaciju upravo o ovakvim situacijam tako da sam znao što mi je činiti. Prije dosta godina, još dok je Međimurje igralo u Prvoj ligi isto se dogodilo jednom njihovom igraču, ali njemu nisam morao vaditi jezik, nego sam ga samo okrenuo na bok. U takvim je situacijama najvažnije ostati pribran, a ja sam hvala Bogu ostao, ispričao nam je Marić, kojemu je poslije najveći problem bio držati zviždaljku u lijevoj ruci, a s obzirom da je dešnjak, a prst za koji ga je Filipović ugrizao je na desnoj ruci.

CROPIX Zvonimir Filipović (desno)

Dodao je Marić i da se čudio što je igrač ostao na terenu, a poslije se bojao za njega, posebno u jednom skok duelu kada je išao na loptu glavom. Hrabra, brza i pribrana reakcija suca iz Daruvara jedna je od najljepših priča ove godine s naših nogometnih travnjaka, koja Marića legitimno kandidira i za trofej fair-play.

Podsjetimo, tu je nagradu i FIFA nedavno na svojoj gala svečanosti dodijelila Togoancu Francisu Koneu koji je kao igrač češkog kluba Slovačko u susretu s Bohemianom, na isti način kao i Marić, spasio život vrataru Bohemiana Martinu Berkovcu.

Prije 16 godina Trofej Fair play za isto je djelo u Hrvatskoj dobio tadašnji kapetan Osijeka Ivo Ergović, koji je spasio život nogometašu Dinama Miroslavu Dujmoviću. Njega je, naime, pred kraj utakmice Osijek – Dinamo s leđa udario jedan navijač Osijeka koji je utrčao u teren, a Dujmović je pao u nesvijest. No, ljubimac osječkog „istoka“ Ergović reagirao je ljudski, ali i brzo te izvadio Dujmoviću jezik spasivši mu život.