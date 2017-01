SPORTSKE NOVOSTI OTKRIVAJU: STIGAO JE KRAJ NOĆNE MORE ZA ALENA HALILOVIĆA Hrvatski ofenzivac nakon natezanja s HSV-om napušta Bundesligu

Činilo se da su mu teški dani u nesretnoj epizodi u Hamburg SV-u napokon zaključeni već prošlog tjedna. Među više klubova koji ga žele iz Španjolske i Italije, najkonkretnijim se u želji da dovede Alena Halilovića pokazao Las Palmas.

Klub koji je trenutačno plasiran na 11. poziciji tablice španjolskog prvenstva poslao je HSV-u konkretne ponude za transfer i kako saznajemo iz dobro informiranih medijskih izvora bliskih klubu s Kanarskih otoka, Las Palmas je bio otvoren i za opciju posudbe sa pravom prvo otkupa. Sve kako bi uspjeli dovesti igrača kojeg trener Quique Setien vidi kao idealno desno krilo za svoju formaciju.

No, kako su u bundesligašu iz Hamburga skloniji opciji kompletne prodaje, Španjolci nisu imali problem niti za otkup njegova ugovora. Sporni su dakako uvjeti, jer se HSV ponaša kao da je Halilović stalno igrao i važan je član postave trenera Gisdola. Nakon dužeg pregovaranja i postupnog približavanja po financijskom pitanju prošlog tjedna su se dogovori praktično zaključili. Rješenju gordijskog čvora u svom lošem, po mnogočemu nelogičnom statusu u HSV-u pridonosio je značajno i Alen Halilović. Naime, 20-godišnji hrvatski reprezentativac, željan igranja i napokon iskoraka u profesionalnoj karijeri, pristao je na veliko smanjenje plaće koje mu garantira aktualni ugovor s njemačkim klubom.

Pad rejtinga

To je, naravno i logično, jer nakon što je u HSV-u od srpnja prošle godine skupio tričavih 164 minuta u 7 nepotpunih nastupa (dakle manje od 2 kompletne utakmice), njegova cijena i rejting su pali. Očito svi to razumiju osim klupskih čelnika u prilično kaotičnoj situaciji HSV-a. Naime, nakon što su operativci kluba dogovorili transfer Halilovića u Las Palmas, umjesto potpisa uslijedio je neočekivani obrat. S više instance je blokiran transfer pod dogovorenim uvjetima (navodno nešto više od 4 milijuna eura plus 10% budućeg transfera), i HSV za transfer Halilovića traži 5 milijuna eura plus 10% od budućeg transfera. Drugim riječima, Nijemci žele isti iznos kojeg su Barceloni prošlog ljeta uplatili za igrača (5 milijuna eura), te još 10% zarade od idućeg prijelaza hrvatskog nogometaša!



Alen Halilovic GOAL - Zwickau 0-1 Hamburger SV... by eurofootballhd1

Pogledamo li brojke igrača u prvom dijelu njemačke sezone, a i brojke momčadi koja se nalazi na 16. mjestu Bundeslige (dakle u kvoti ispadanja-baraža, ispod njih su samo Ingolstadt i SV Darmstatd na 1 odnosno 4 boda), posve je jasno da je HSV devalvirao tržišnu vrijednost igrača. Dovesti mladog i vrlo talentiranog Halilovića pa mu jednostavno ne dati igrati, to nije logično.

Tvrdi stav Nijemaca

Još manje je razumljiva pregovaračka pozicija HSV-a, koji traži praktično zaradu na igraču kojem je i drugi trener sezone (nakon Bruna Labbadije) 47-godišnji Markus Gisdol kazao da na njega ne računa. Da apsurd bude veći, kad je HSV u pauzi bio na pripremama u Dubaiju klupska uprava i trener nisu htjeli da igra, kako se u kontekstu transfera slučajno ne bi ozlijedio! Bila je i situacija kad su mu kazali da ni ne dođe na trening jer ionako je praktično dogovoren odlazak iz kluba...



Alen Halilovic - Skills Show (2015-2016) by sportif-tube-hd

Tvrdi stav HSV-a, činilo se, potpuno će zakomplicirati status hrvatskog igrača i bitno mu otežati bijeg iz prave profesionalne noćne more. Vrijeme prijelaznog roka polako istječe i razumljivo je da je nervoza i napetost sve veća. Po posljednjim informacijama čini se da je rješenje ipak na pomolu. Naime, da u Las Palmasu žarko žele dovesti talentiranog Halilovića pokazuje se i po posljednjim dojavama da su pristali na nove uvjete HSV-a.

Prema svemu sudeći dakle Halilović se uskoro vraća u Španjolsku i La Ligu, gdje je prije nesretnog izbora HSV-a, odigrao jako dobru sezonu u Sporting Gijonu…