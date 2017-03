TRENER BARCELONE POTVRDIO ONO ŠTO SE PRIČALO MJESECIMA Rakitić je mogao otići iz Barcelone: 'Ovo je sjajna vijest!'

Nakon višemjesečnih nagađanja o odlasku iz Barcelone i ponudama iz Engleske, Ivan Rakitić je ovoga petka, na svoj 29. rođendan potpisao novi ugovor s Barcelonom.

Hrvatski reprezentativac produžio je vjernost katalonskom klubu do 2021. godine, a odštetna klauzula navodno se popela na 125 milijuna eura.

O velikom 'dealu', do kojeg nije došlo ni lako i ni brzo, progovorio je uoči nedjeljnog gostovanja kod Deportiva i trener Luis Enrique.

Slavni Španjolac koji je već objavio da na kraju sezone napušta klub sada je potvrdio da su priče o ponudama za Rakitića bile itekako stvarne.

Rakitic (144) has played the most games under Luis Enrique, 1 more than Messi (143) and 11 more than Suarez, Neymar and Busquets (133). [MD] pic.twitter.com/LLObHMD8jS — Catalan Edition (@CatalanEdition) 11. ožujka 2017.

"Rakitić je imao ponude drugih klubova i zato je dogovor s njim i njegov ostanak u klubu zaista sjajna vijest. Pogotovo s obzirom na kvaitetu njegovih nastupa i brojke koje ovdje ima. Uz sve to, on je ujedno igrač koji stalno traži poboljšanje i napredak u svojoj igri", rekao je Enrique.

Iako se proteklih mjeseci nagađalo da Raketa nije u najboljim odnosima s Enriquem te da je zato ispao iz prve momčadi, statitika pokazuje da je Hrvat u mandatu španjolske legende igrao više od Messija, Neymara, Suareza...