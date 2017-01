LEGENDE U POVIJESNOJ VOŽNJI OD KATEDRALE DO MANDUŠEVCA Ivica i Janica Kostelić zaludili publiku, Hirscher stao na pola puta i 'opalio' selfie

Na nešto manje od 200 metara dugačkoj stazi od Zagrebačke katedrale do Manduševca na trgu bana Josipa Jelačića, uz koju je bilo čak nekoliko tisuća gledatelja, nastupilo je 18 skijaških legendi iz svih razdoblja među kojima i Janica i Ivica Kostelić. Ivica, kojeg sutra čeka možda i zadnji nastup na svom Sljemenu, kao prvi je otvorio utrku, dok je najtrofejnija hrvatska skijašica Janica Kostelić skijala niz Bakačevu kao zadnja, zaustavljajući se pritom da pozdravi gledatelje.

Makar se službeno mjerilo vrijeme, gotovo svim sudionicima rezultat nije bio važan, a najbrže je vrijeme imala Austrijanka Renate Goetschl ispred Ivice.

Revijalnu utrku predvodili su prva dva skijaša koja su ponijela naslov pobjednika Svjetskog kupa legendarni Francuz Jean-Claude Killy (1967, 1968) i Austrijanac Karl Schranz (1969, 1970). Nastupila je i rekorderka po broju osvojenih Velikih globusa, Annemarie Moser-Pröll koja je čak šest puta ponijela naslov ukupne pobjednice Svjetskog kupa, a Bakačevom ulicom su se još spuštali legende poput Marca Girardellija, Alberta Tombe, Petre Kronberger, Tamare McKinney, Tine Maze, Andreasa Wenzela, Michele Jacot Herry, Lise-Marie Morerod, Michaele Dorfmeister, Renate Götschl, Pernille Wiberg i Nicole Hosp, te najboljeg skijaša današnjice Marcela Hirschera, koji je na polovici staze stao i slikao se s gledateljima.

Zagreb je jedini glavni grad koji je domaćin neke od utrka Svjetskog skijaškog kupa, a organizacijom utrke organizatori su načinili korak više. Staza se spuštala kroz Bakačevu ulicu, bila je dugačka 165 metara, na startu je široka osam, a na cilju 10,5 metara, dok je kamionima dopremljeno 900 kubika snijega kako bi se dobilo 40 centimetara snježnog pokrova.Na startu su bila postavljena slalomska vrata kakva su su bila u Svjetskom kupu prije pola stoljeća, a na cilju najsuvremenija vrata čime organizatori žele pokazati kako se tehnologija mijenjala kroz godine. Svaki od sudionika nosio je dio opreme iz svog vremena.

Osim ukupnih pobjednika Svjetskog kupa središnju proslavu "Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa" uveličali su i stari prijatelji utrka Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa "Snow Queen Trophy", skijaši i skijašice s iznimnim karijerama, Jure Košir, Matjaž Vrhovnik, Hans Enn, Bojan Križaj, Gunther Mader, Marco Büchel, Kristian Ghedina, Thomas Sykora, Špela Pretnar, Urška Hrovat i Alenka Dovžan.

Nakon izvlačenja startnih brojeva, službeni program "Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa" nastavio se defileom predstavnika dosadašnjih organizatora utrka FIS Svjetskog kupa u alpskom skijanju 1967. – 2017.

Utrku skijaških legendi pratio je i hrvatski premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima Davorom Ivom Stierom, Garijem Cappellijem i Pavom Barišićem, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te dopredsjednik Međunarodnog skijaškog saveza (FIS) Janez Kocijančić.

Staza u Bakačevoj ulici bit će postavljena do 15. siječnja, a na njoj će biti organizirana škola skijanja za djecu u okviru kampanje Međunarodne skijaške federacije "Bring Children to the Snow".

UŽIVO: >>> Za kraj je uslijedio šlag večeri! Najveća hrvatska skijašica i jedna od najvećih sportašica svih vremena JANICA KOSTELIĆ!

>>> Niz Bakačevu su se spustile Tina Maze Nicole Hosp, Michaela Dorfmeister i Renate Götschl

>>> Šveđanka Pernilla Wiberg je bila najbolja na svijetu 1997. godine

>>> Alberto Tomba je uvijek rado viđeni gost gdje god da dođe, a veliki pljesak dobio je i u Zagrebu.

>>> Zagrebu se predstavila i Austrijanka Petra Kronberger, osvajačica tri naslova Svjetskog Kupa

>>> Na redu je jedan od najvećih skijaša svih vremena, Marc Girardelli.

>>> 54-godišnja Amerikanka Tamara McKinney iduća je na redu.

- Malo sam nervozna. Nisam dugo trenirala slalom.

>>> Andreas Wenzel iz Lihtenštajna također je 'isprobao' Bakačevu. Inače odličan slalomaš.

- Malo me strah, ledeno mi izgleda staza.

>>> Lise-Marie Morerod iduća je koja je uveličala ovaj spektakl u Zagrebu.

- Ovo ste sve za mene napravili, hvala vam lijepo! Sretna Nova godina svima!

>>> Annemarie Moser-Pröll se također predstavila zagrebačkoj publici. Osvjačica šest velikih Kristalnih globusa.

- Presretna sam špto sam dio ovakve manifestacije.

>>> Predstavljena je i Francuskinja Michelle Jacot Herry koja je osvojila 1 naslov prvaka i ostvarila 10 pobjeda u Svjetskom Kupu

>>> Publika je idućeg na redu pozdravila 78-godišnjeg Karla Schranza.

- Ante je bio najbolji trener u povijesti skijanja.

>>> Svoj spust odradio je i velikan sporta, Jean-Claude Killy

>>>Nakon Ivice niz Bakačevu se spustio i proslavljeni austrijski skijaš Marcel Hircher koji sutra ima priliku po 100-ti put završiti na postolju u Svjetskom Kupu. Valja napomenuti kako je Marcel u pola spusta stao i 'opalio' selfie s jednim navijačem

- Uvjeti su odlični, kao i atmosfera.

>>>Prvi se u cilj na opće oduševljenje okupljenih spustio Ivica Kostelić

- Ovo je spektakl! Hvala svima!

Prijenos uživo utrke u Bakačevoj i programa "Zagreb slavi 50 godina FIS Svjetskog kupa" radit će mnoge renomirane televizijske postaje među kojima su ORF iz Austrije, SRF iz Švicarske, SVT iz Švedske, BBC iz Velike Britanije, J sports iz Japana, NBC iz SAD-a te pan europski program Eurosport

- Uskoro će početi velika utrka legendi kojom će se obilježiti 50 godina od prve utrke Svjetskog kupa

