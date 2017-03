SJAJNE VIJESTI ZA ZAGREBAŠE Hrvatska kolonija vodila Vardar do pobjede i pogurnula ih u nokaut fazu, saznali i suparnika

U susretu posljednjeg, 14. kola, skupine B rukometne Lige prvaka skopski Vardar je u nedjelju na domaćem terenu svladao švedski Kristianstad sa 32-29 (17-13), i time je omogućio rukometašima PPD Zagreba plasman u osminu finala.

Rukometaše PPD Zagreba u osminu finala vodila je samo pobjeda Vardara, koji već ranije osigurao prvo mjesto u skupini. Vardar je stalno bio u prednosti, a početkom drugog poluvremana, u 32. minuti, vodio je 19-13. Ipak, do 38. minute švedski Kristianstad uspio je smanjiti zaostatak, i do kraja susreta su bili na gol ili dva od Vardara. No, na kraju je makedonska momčad slavila 32-29.

Od trojice Hrvata u redovima Vardara najefikasniji je bio Ivan Čupić sa 4 gola. Ivan Karačić zabio je 3, a Luka Cindrić 2 pogotka.

Rukometaši PPD Zagreba u osmini finala Lige prvaka igrat će protiv mađarskog MVM Veszprema.

Prva utakmica igrat će se u zagrebačkoj Areni, a termin je od 22. do 26. ožujka, dok će se uzvrat igrati od 29. ožujka do 2. travnja.

Veszprem je u A skupini osvojio treće mjesto ostvarivši osam pobjeda u 14 kola. Mađari su posebno jaki u svojoj dvorani u kojoj su dobili pet od sedam utakmica, a poraze su upisali tek od PSG-a i Barcelone.

PPD Zagreb i Veszprem su ove godine igrali u SEHA ligi. Mađari su pred svojim navijačima slavili 28-25, dok je Zagreb bio bolji u Varaždinu 27-23.

Poznati su i ostali susreti osmine finala. Snage će odmjeriti Nantes - PSG, Montpellier - Kielce, Silkeborg - Pick Szeged, Meškov Brest - Flensburg, te Kiel - RN Lowen.

Pobjednici skupina A i B Barcelona i Vardar izborili su direktan plasman u četvrtfinale.