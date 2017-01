VIDEO: FRANCUZI U FINALU! UTAKMICA SVIH UTAKMICA NIKAD BLIŽE Karabatić i društvo se poigrali sa Slovencima: 'Hrvatska ili Norveška, nama je svejedno!'

FRANCUSKA - SLOVENIJA 31:25

PARIZ - AccorHotels Arena. Gledatelja 15.609. Suci: Geipel i Helbig (Njemačka).

FRANCUSKA: Gerard (16), Omeyer; Remili 6, Nyokas, Narcisse 4, N. Karabatić 3, Mahe 4(1), N'Guessan 2, Accambray, Abalo 2, Sorhaindo 1, Guigou, Fabregas 3, Dipanda 1, Porte 5, Mem.

SLOVENIJA: Skok (9+1), Lesjak (2); Blagotinšek 1, Henigman, Marguč 3, Kavtičnik 2, Janc 3, Dolenec 5(3), Cingesar 3, Poteko, Kodrin, Gaber 3, Bezjak 2, Grebenc 2, Zarabec 1, Mačkovšek.

SEDMERCI: Francuska 2(1), Slovenija 3(3).

ISKLJUČENJA: Francuska 6 min, Slovenija 4 min.

Novo se čudo na SP-u u Francuskoj nije dogodilo. Veselin Vujović i njegovi Slovenci sanjali su novi veliki finale, željeli su ponoviti doseg s EP-a koji je 2004. igran u Sloveniji, ali Francuzi su očekivano bili prejaki.



U polufinalu SP-a, igranom u AccorHotels Areni u pariškom Bercyju, Francuska je nastavila niz nepobjedivosti na SP-u i osigurala plasman u finale pobjedom od 31-25.

Brazil i Japan bili su za predjelo, nakon toga su pali Norveška, Rusija i Poljska te nakon toga Island u osmini finala pa Švedska teškom mukom u četvrtfinalu, to je bio put francuskih rukometaša do novog velikog finala. U subotu će pokušati osvojiti svoj šesti naslov prvaka na svojem terenu, nakon što su to uradili 1995. na Islandu, 2001. u istoj dvorani gdje se i sada igra, zatim 2009. u Hrvatskoj, 2011. u Švedskoj te na prošlom SP-u u Kataru prije dvije godine.

Vujović se iskreno nadao da će napraviti veliko iznenađenje, igračima je prije polufinala rekao da ne smiju biti četvrti, no moguće je da će im se to ponoviti, kao i u Španjolskoj 2013., kad im je Hrvatska otela broncu.

Od samog početka utakmica je bila jednosmjerna cesta, Francuzi su u uvodnim minutama napravili prednost od četiri pogotka, i ona je varirala gol više ili manje praktično tijekom cijele utakmice. Slovenci su u tim trenucima bili impresionirani ambijentom ispunjene dvorane te su u jednom trenutku s dva igrača više u polju primili pogodak nakon što ga nisu zabili. Trudili su se Vujovićevi igrači do samoga kraja, pokušavali stići prednost, no Francuzi su rutinski priveli utakmicu kraju. Bivši trener PPD Zagreba ipak ne treba previše žaliti, samo plasmanom u polufinale napravio je veliku stvar.

- Odigrali smo odličnu utakmicu, u momčadi vlada odlična atmosfera i što je jako bitno, zabavljali smo se na terenu. Svatko je radio svoj posao i svatko je na svoj način pridonio ovoj pobjedi. Još kada imaš ovakvu publiku onda moraš dati sve od sebe na terenu kako bi i njih, svoju obitelj, prijatelje i francuski narod učinio ponosim. Ponekad u utakmici neke stvari ne idu kako ste ih zamislili, ali nikad nismo pognuli glave, ostali smo koncentrirani do kraja. Sada se idemo odmoriti i vdjeti tko će nam biti protivnik u finalu, ali, nama je svejedno - kazao je Karabatić nakon utakmice.

60' - kraj utakmice u Parizu, Francuska je svladala Sloveniju i potvrdila ulogu favorita pobjedom 31:25.

57' - Marseljeza odjekuje Bercyem. Veličanstven ugođaj.

54' - Slovenci sada ništa ne mogu zabiti, a navijači su se raspjevali na tribinama i spremaju se za veliko finale...

52' - opet domaćin ima svoju najveću prednost od šest pogodaka

47' - Karabatić je počeo zabijati, ima tri gola na kontu

45' - Francuzi suvereno drže nekoliko golova razlike, ne miriše na preokret

39' - Ne mogu se Slovenci nikako primaknuti Francuzima, a još gore vijesti za Vujovića i društvo je što se sve više diže Nikola Karabatić

35' - Odlaze Francuzi na +4, izgleda kako Slovenija sve više tone u nastavku, a Omeyer i društvo sigurno plove prema finalu

32' - Imala je Slovenija napad za samo -1, ali Francuzi uzimaju loptu i odlaze na +3

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

Porte je najefikasniji sa četiri gola kod Francuza, a Dolenec ima isti učinak kod gostiju

29' - domaćin trpa iz kontri i na prazan gol

26' - Francuska je došla do najveće prednosti dosad, nanizali su nekoliko brzih i efikasnih kontri

25' - Domaćin drži zgodnu prednost, gosti se ne uspjevaju približiti

20' - opet su Francuzi dodali gas i vratili se na tri gola razlike

17' - sjajan povratak Slovenaca koji su na trenutak došli na samo minus 1

12' - Francuska bježi na plus četiri iako je imala dva igrača manje

10' - Francuska se odlijepila na plus tri, ali onda su zaradili dva isključenja i Slovenija je barem malo smanjila zasotatak

5' - odlična je atmosfera u Parizu, dvorana je prepuna, Slovenija se zasad dobro drži

1' - počeo je polufinalni sraz između Francuske i Slovenije

