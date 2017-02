Hrvatski izbornik Željko Krajan rekao je da ni pri vodstvu 2-1 Hrvatska nije bila bliža pobjedi na papiru te da je za to našoj reprezentaciji nakon dva čuda koja su se dogodila prva dva dana, bilo potrebno još jedno, koje se nije dogodilo.

"Realno, vodili smo 2-1, ali na papiru nije i dalje izgledalo dobro za nas. Morali smo se nadati čudu. Dva dana su se događala, ali ne i treći dan. Nemamo za čim žaliti. Dečki su dali sve od sebe. Pokazali su da su vrijedni dresa, vrijedni reprezentacije koja je druga na svijetu", izjavio je Željko Krajan na konferenciji za medije nakon poraza od Španjolske koji je hrvatske tenisače gurnuo u borbu za opstanak u Svjetskoj skupini.

Franko Škugor je četiri seta vodio tešku borbu s Bautistom Agutom, ali nije uspio doći do pobjede. Taj je zadatak ostao u rukama Nikole Mektića koji se ravnopravno borio jedan set protiv 26. tenisača svijeta Pabla Carrena Buste.

Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 1/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 2/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 3/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 4/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 5/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 6/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 7/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 8/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 9/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 10/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 11/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 12/26 Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 13/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 14/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 15/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 16/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 17/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 18/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 19/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 20/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 21/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 22/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 23/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 24/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 25/26 CROPIX Zatvori PONOSNI IZBORNIK HRVATSKE POŠTENO PRIZNAO 'Čuda su se događala dva dana zaredom'; 'Nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi' Slika 26/26 CROPIX Previous Next

"Prvi set je bio blizu. Ne bih rekao da je uslijedio moj pad, koliko je on ubrzao igru. Bilo je više neforsiranih pogrešaka, jer me on prislio da igram s više rizika. Pokušao sam izlaziti na mrežu, ali nisam našao neko rješenje da bih mogao parirati", zaključio je Mektić koji će, ipak, po dobrome pamtiti ovaj vikend u Osijeku.

"Bilo je divno. Nikad se nisam bolje osjećao igrajući tenis. Mislim da nikad nijedna poražena ekipa nije dobila ovakve ovacije kao mi."

I izbornik Krajan je na kraju bio zadovoljan onim što su njegovi izabranici pokazali.

"Prije meča je izgledalo da ćemo se boriti za set, dva. Bili smo jako blizu, sve čestitke dečkima i publici. Nametnuli su se. Pokazali su da su spremni dobivati mečeve i protiv najjačih momčadi svijeta. Franko se nametnuo i pokazao da nije izričito da moraju u momčadi biti Marin i Borna. Pokazali smo da imamo veću širinu nego što smo mislili da imamo."

Do rujanskih kvalifikacija, ostalo je sedam mjeseci. Dovoljno vremena za zalječenje ozljeda i izglađivanje nesporazuma koji su doveli do toga da Hrvatska u Osijeku zaigra bez trojice najboljih igrača.

"Ne znam što će se do onda dogoditi. Nadam se da će se svi odazvati. Svi su imali dobre razloge za izbivati. Trebat ćemo ih i za kvalifikacije i za Svjetsku skupinu. Ja se nadam njihovom povratku. Ako smo u sastavu u kojem smo bili i s ovim dečkima, imamo šansu opet se boriti za Davis Cup. To smo dokazali prošle godine kad smo bili na par poena. Ako se svi okupimo, mislim da ćemo opet imati priliku", smatra Krajan.

Izbornik bi do tada mogao imati još jedan angažman.

"Približavam se tome, krećem dalje na Tour. Brzo ćete saznati tko je to, a vjerojatno već i naslućujete. Mogu si dozvoliti da uz Davis Cup i vodim nekoga."

Budu li završni pregovori uspješni, Željko Krajan će biti novi trener velike hrvatske nade, 19-godišnje Ane Konjuh.